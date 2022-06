Napoli, morto il boss Cosimo di Lauro: fu il capo degli Scissionisti (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ morto Cosimo di Lauro, figlio di “Ciruzzo o milionario”. Il boss di Secondigliano aveva 49 anni. Stava scontando l’ergastolo per una serie di omicidi commessi duranti la prima faida di Scampia nei primi anni duemila morto Cosimo di Lauro, boss di Secondigliano Ad anticipare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno. Ancora ignote le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) E’di, figlio di “Ciruzzo o milionario”. Ildi Secondigliano aveva 49 anni. Stava scontando l’ergastolo per una serie di omicidi commessi duranti la prima faida di Scampia nei primi anni duemiladidi Secondigliano Ad anticipare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno. Ancora ignote le L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

