Mosca sfida la flotta Nato: un incrociatore russo davanti alla Puglia (Di lunedì 13 giugno 2022) Un incrociatore russo davanti alla Puglia. La segnalazione arriva da diversi analisti, che vedono nella manovra russa una nuova sfida alla Nato. Secondo il portale ItaMilRadar nelle acque del Mar Ionio sono segnalate almeno due unità russe, l’incrociatore Varyag e l’Udaloy I classe DDGH. L’incrociatore prosegue probabilmente in direzione di Zante, la deviazione è insolita ed è probabilmente legata alla presenza nella stessa zona della nave Usa Truman. Solo pochi giorni fa circa 60 navi della flotta russa si sono schierate nel Mar Baltico per una esercitazione per sorvegliare e difendere le infrastrutture marittime e le basi della regione di Kaliningrad. Lo ha reso noto il Ministero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Un. La segnalazione arriva da diversi analisti, che vedono nella manovra russa una nuova. Secondo il portale ItaMilRadar nelle acque del Mar Ionio sono segnalate almeno due unità russe, l’Varyag e l’Udaloy I classe DDGH. L’prosegue probabilmente in direzione di Zante, la deviazione è insolita ed è probabilmente legatapresenza nella stessa zona della nave Usa Truman. Solo pochi giorni fa circa 60 navi dellarussa si sono schierate nel Mar Baltico per una esercitazione per sorvegliare e difendere le infrastrutture marittime e le basi della regione di Kaliningrad. Lo ha reso noto il Ministero ...

