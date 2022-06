LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: superato il passo di Guspessa, Martinez con 2? sugli inseguitori (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Se non si trova un qualche interesse fra i contrattaccanti, Martinez potrebbe tranquillamente puntare alla maglia rosa. Il primo posto di Leo Hayter è lontano 49”. 14.37 E infatti il vantaggio di Lenny Martinez lievita fino a toccare i due minuti! 14.36 Non c’è accordo tra gli inseguitori. Questo anche a causa di Romaine Gregoire, che utilizza la ‘scusa’ di avere un compagno di squadra in avanti. 14.34 Mancano 55 chilometri al traguardo al momento. 14.32 Riccardo Ciuccarelli (Biesse Carrera) e Toon Clynhens (Elevate) si sono riportati sui primi tre inseguitori. 14.28 La discesa inizierà a poco meno dei -50 dall’arrivo. Dopo inizierà la lunga, ma dolce, discesa che porta a Santa Caterina Valfurva. 14.26 Ha guadagnato ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Se non si trova un qualche interesse fra i contrattaccanti,potrebbe tranquillamente puntare alla maglia rosa. Il primo posto di Leo Hayter è lontano 49”. 14.37 E infatti il vantaggio di Lennylievita fino a toccare i due minuti! 14.36 Non c’è accordo tra gli. Questo anche a causa di Romaine Gregoire, che utilizza la ‘scusa’ di avere un compagno di squadra in avanti. 14.34 Mancano 55 chilometri al traguardo al momento. 14.32 Riccardo Ciuccarelli (Biesse Carrera) e Toon Clynhens (Elevate) si sono riportati sui primi tre. 14.28 La discesa inizierà a poco meno dei -50 dall’arrivo. Dopo inizierà la lunga, ma dolce, discesa che porta a Santa Caterina Valfurva. 14.26 Ha guadagnato ancora ...

