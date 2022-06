Liliana Resinovich | lo straziante annuncio del marito Visintin mette i brividi | cos’è successo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ildi, Sebastiano Visentin, si lascia andare ad unin una lettera pubblicata dalla redazione del quotidiano “Il Piccolo”. Sono trascorsi quasi sei mesi dalla scomparsa della, ma ancora oggi la sua morte è avvolta nel mistero. Gli inquirenti infatti brancolano nel buio. Per il momento non esistono indagati. L’urlo di dolore di Visentin è davvero. (Continua dopo la foto…) Il casoLa morte di, donna trovata senza vita nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni, è ormai divenuto un caso di caratura nazionale. L’opinione pubblica è divisa, ma quasi tutti vogliono sapere la verità sulla ...

, analisi su una bottiglia. Il messaggio dell'amico Trieste, 13 giugno 2022 -, domani sono sei mesi dall'inizio del giallo di Trieste. La 63enne sparì da casa la ...Per Sebastiano Visintin, dopodomani, il 14 giugno, saranno sei mesi di vita senza la moglieSebastiano Visentin, a quasi 6 mesi dalla scomparsa della moglie Liliana Resinovich, scrive una lettera: 'Attendo con fiducia la fine delle indagini' ..."La conoscevo da 50 anni, non ero innamorato di lei. Non ho cambiato idea: qualcuno ha provocato la sua morte" ...