Jessica Selassié scoperta da un dettaglio: ecco chi è lui (Di lunedì 13 giugno 2022) La vincitrice del GF VIP è di nuovo al centro dei gossip. Jessica Selassié beccata per un minimo dettaglio: ecco cosa sta succedendo Jessica Selassié (Screen da Instagram)Da quando ha vinto il GF VIP, la sua vita è stata stravolta. Jessica Selassié è entrata nella casa più spiata d’Italia con le sorella Lucrezia e Clarissa. Sono soprattutto lei e Lulù che hanno più fatto parlare di sé, essendo Clarissa uscita dal programma relativamente presto. Oltre che per il loro carattere, Jessica e Lulù han creato molto gossip anche attorno alle questioni amorose: chi più di successo, chi meno. Nelle ultime ore, però, Jessica Selassié è tornata al centro del gossip per un dettaglio molto piccolo, ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 giugno 2022) La vincitrice del GF VIP è di nuovo al centro dei gossip.beccata per un minimocosa sta succedendo(Screen da Instagram)Da quando ha vinto il GF VIP, la sua vita è stata stravolta.è entrata nella casa più spiata d’Italia con le sorella Lucrezia e Clarissa. Sono soprattutto lei e Lulù che hanno più fatto parlare di sé, essendo Clarissa uscita dal programma relativamente presto. Oltre che per il loro carattere,e Lulù han creato molto gossip anche attorno alle questioni amorose: chi più di successo, chi meno. Nelle ultime ore, però,è tornata al centro del gossip per unmolto piccolo, ...

Pubblicità

infoitcultura : Jessica Selassiè e Deddy, i fan ipotizzano un loro flirt - infoitcultura : Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano il 'muro del gossip' - infoitcultura : Jessica Selassiè, spunta il gossip: un muro la unisce a un ex di Amici? - infoitcultura : Jessica Selassié e Deddy stanno insieme?/ Una foto fa scoppiare il gossip - infoitcultura : Jessica Selassiè, spunta gossip con un ex di Amici e lei sbotta: la risposta -