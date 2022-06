Il centrodestra vince al primo turno a Genova | Palermo e L' Aquila

(Di lunedì 13 giugno 2022) I primi exit poll premiano il: la coalizione è in vantaggio a, L'e Catanzaro. A VeronaTommasi: per il ballottaggio Sboarina favorito su Tosi

Pubblicità

fanpage : Alle 14 di oggi è iniziato lo spoglio delle #elezioniamministrative2022, che vedevano coinvolte anche città come Ve… - LNN999 : RT @Belzebu6663: A #Monza in vantaggio il centroDestra ? : lo avranno votato quegli ignoranti che seguono il calcio sull'onda dell'entusias… - messina_oggi : Proiezioni, il centrodestra vince a Genova, Palermo, L’AquilaROMA (ITALPRESS) – Secondo le prime proiezioni del con… - Italpress : Proiezioni, il centrodestra vince a Genova, Palermo, L’Aquila - Quotidianinet : Le proiezioni: centrodestra vince al primo turno a Palermo, Genova e L'Aquila. FdI supera la Lega a Verona e Parma… -

Ore 15.04 - In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla () raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale ...Ore 14.37 Rauti: 'Ilunito' 'Dove ilsi presenta unito i risultati sono evidenti, penso ad esempio a Palermo'. È il primo commento a caldo della vicepresidente dei ...Alle comunali di Parma (copertura del campione 5%) è avanti il candidato Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra e anche dalla lista Effetto Parma con Pizzarotti, al 45,6%, mentre il candidato di ...ROMA (ITALPRESS) – Secondo le prime proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, a Genova, Palermo e L’Aquila il centrodestra sarebbe vicino alla vittoria al primo turno con Marco […] ...