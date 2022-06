Pubblicità

Il Corriere della Città

... e il 73 per cento di loro si è detto anche disposto a fare investimenti in infrastrutture per accettare: oltre il 60 per cento potrebbe spendere per questo fino a 500mila ...Utrust è una società portoghese che opera nel Web3 e che ha creato un gateway rivoluzionario per accettare. I prodotti di Utrust forniscono a tutti i tipi di aziende, dalle ... I pagamenti crittografici saranno una tendenza nei prossimi 5 anni Secondo Michael Novogratz, CEO di Galaxy Digital, nonostante le difficoltà del mercato crittografico, Bitcoin resta un vero bene macro.(Adnkronos) - Il 75 per cento degli addetti al commercio negli Stati uniti considera il bitcoin come un mezzo di pagamento interessante e si dice interessato ad accettare pagamenti in criptovaluta ent ...