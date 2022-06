Gazzetta: chissà che nei prossimi giorni non ci sia un’apertura tra Mertens e il Napoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Il futuro di Mertens. La Roma gli ha detto no, la Lazio non può permetterselo. Vuoi vedere che resterà a Napoli? Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport facendo il punto sul calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis. Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora. Ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare qualche sorpresa. I tifosi ci sperano soprattutto per “Ciro” Mertens, il giocatore più amato della squadra. Al momento non pare proprio esista alcun segnale di apertura, ma hai visto mai. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Il futuro di. La Roma gli ha detto no, la Lazio non può permetterselo. Vuoi vedere che resterà a? Lo scrive oggi ladello Sport facendo il punto sul calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis. Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora. Mache neinon possa arrivare qualche sorpresa. I tifosi ci sperano soprattutto per “Ciro”, il giocatore più amato della squadra. Al momento non pare proprio esista alcun segnale di apertura, ma hai visto mai. L'articolo ilsta.

