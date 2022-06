(Di lunedì 13 giugno 2022) Idella coalizione del presidentehanno concrete possibilità di ottenere laparlamentare al primo turno di votazioni in. Al secondo posto, le prime proiezioni vedono la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Melenchon. Se questi riuscisse ad ottenere unapotrebbe nominarlo primo ministro, in un processo definito “convivenza”.

Pubblicità

infoitinterno : Francia: centristi di Macron stanno per mantenere la maggioranza - Billa42_ : Francia: centristi di Macron stanno per mantenere la maggioranza - 75spiritolibero : @GiovanniToti Io mi domando dopo questi due lunghi anni se la gente avrà ancora fiducia nel votarvi. Che siate di D… -

... secondo le prime stime delle elezioni legislative in, diffuse dopo le 20, a urne appena ... la coalizione presidenziale composta da Renaissance (il partito di Macron) e i due partiti...Se Emmanuel Macron non otterrà la maggioranza assoluta - che aveva largamente insieme ai... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, Macron nomina premier ...Sono solo 21.000 voti su 23 milioni di elettori che alla fine in Francia hanno diviso al primo turno la maggioranza presidenziale di “Ensemble!”, La Francia divisa da 21.000 voti tra Macron e sinistra ...L'affluenza alle urne ha raggiunto i minimi storici, con meno della metà dei 48,7 milioni di elettori francesi che hanno votato L'alleanza centrista del presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe ma ...