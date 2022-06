Deulofeu-Østigård, il duo di acquisti si avvicina: cifre e dettagli (Di lunedì 13 giugno 2022) Il mercato del Napoli è particolarmente attivo già da tempo, con l’arrivo ufficiale di Mathias Olivera e quello ampiamente annunciato di Khvicha Kvaratskhelia. A questi si sommano i riscatti di Frank Anguissa e Juan Jesus, a loro modo fondamentali nella passata stagione. A completare il reparto arretrato, insieme al centrale brasiliano, a Rrahmani e a Koulibaly (in caso di permanenza) sarà con ogni probabilità Leo Skiri Østigård. Il norvegese ha disputato la prima metà del 2022 al Genoa – quindi conosce già la Serie A – in prestito dal Brighton. FOTO: Getty – Østigård Genoa Gli inglesi, secondo Il Mattino, venerdì pomeriggio hanno inviato le prime bozze dell’accordo, contenenti anche le percentuali di una futura rivendita. L’affare è in dirittura d’arrivo, con un accordo trovato intorno ai quattro milioni di euro. Anche per quanto riguarda ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Il mercato del Napoli è particolarmente attivo già da tempo, con l’arrivo ufficiale di Mathias Olivera e quello ampiamente annunciato di Khvicha Kvaratskhelia. A questi si sommano i riscatti di Frank Anguissa e Juan Jesus, a loro modo fondamentali nella passata stagione. A completare il reparto arretrato, insieme al centrale brasiliano, a Rrahmani e a Koulibaly (in caso di permanenza) sarà con ogni probabilità Leo Skiri. Il norvegese ha disputato la prima metà del 2022 al Genoa – quindi conosce già la Serie A – in prestito dal Brighton. FOTO: Getty –Genoa Gli inglesi, secondo Il Mattino, venerdì pomeriggio hanno inviato le prime bozze dell’accordo, contenenti anche le percentuali di una futura rivendita. L’affare è in dirittura d’arrivo, con un accordo trovato intorno ai quattro milioni di euro. Anche per quanto riguarda ...

