Covid oggi Italia | 10 371 contagi e 41 morti | bollettino 13 giugno

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 10.371 i nuovida Coronavirus in, 132022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41. 74.636, tra molecolari e antigenici, i tamponi processati in 24 ore, il tasso di positività si attesta al 13,9%. Continuano intanto ad aumentare ricoveri e terapie intensive: i ricoverati con sintomi si attestano a 4.210 (+92) mentre le terapie intensive salgono a 193 (+10 da ieri). Ecco i dati di, regione per regione: LOMBARDIA – ?Sono 1.259 i nuovi positivi alregistrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 6 i decessi, portando così a 40.676 il totale di vittime da inizio ...

Nel Lazio su 3.024 tamponi molecolari e 9.884 antigenici per un totale di 12.908 test, si registrano1.700 nuovi casi positivi al- 19 (meno mille rispetto a ieri), con 1.205 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 4 decessi (più 2 rispetto a ieri) e 8.523 guariti. Per quanto riguarda l'......sulla piattaforma regionale- 19 e non appena consolidato sarà aggiornato'; la Regione Campania segnala che 'a seguito delle verifiche giornaliere, si evince che i due decessi registrati, ...Rispetto a lunedì scorso si registrano 1.859 casi in più. La regione con più casi odierni è il Lazio (+1.700) seguito da Emilia Romagna (+1.265), Lombardia (+1.259), Campania (+986), Sicilia (+757), P ...Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Sono 1.259 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, a fronte di 10.383 tamponi ...