Coronavirus, la curva si è invertita: 10.371 casi, oltre il 20% in più di 7 giorni fa. I morti sono 41 (Di lunedì 13 giugno 2022) La curva epidemica si è invertita. L'inizio della settimana conferma i dati di quella passata: Sars-Cov-2 è di nuovo in fase espansiva. I nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 10.371, circa 1.800 in più degli 8.512 dello scorso lunedì. Un aumento che supera quindi il 20 per cento. I morti sono stati 42. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

