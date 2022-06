Città della Scienza, giallo napoletano o metafora del Mezzogiorno? (Di lunedì 13 giugno 2022) “La Storia di Città della Scienza è stata una bellissima avventura nata nel Mezzogiorno d’Italia nel segno del migliore Meridionalismo”, afferma l’economista Adriano Giannola, presidente della SVIMEZ ed ex vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Città della Scienza. La sua è una delle autorevoli voci che Diletta Capissi, sociologa e giornalista esperta di impresa e innovazione, ha voluto interpellare per costruire un ritratto documentatissimo nel volume Che fine ha fatto Città della Scienza? Un giallo napoletano o una metafora del Mezzogiorno? (Guida Editori, pp. 258, 15 euro). La metafora del sottotitolo, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) “La Storia diè stata una bellissima avventura nata neld’Italia nel segno del migliore Meridionalismo”, afferma l’economista Adriano Giannola, presidenteSVIMEZ ed ex vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di. La sua è una delle autorevoli voci che Diletta Capissi, sociologa e giornalista esperta di impresa e innovazione, ha voluto interpellare per costruire un ritratto documentatissimo nel volume Che fine ha fatto? Uno unadel? (Guida Editori, pp. 258, 15 euro). Ladel sottotitolo, ...

