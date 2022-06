«Ci sono atlete che a 25 anni non hanno mai avuto il ciclo, altre che a 17 hanno l’osteoporosi» (Di lunedì 13 giugno 2022) Sulla Sueddeutsche un’intervista a Christine Kopp, medico sportivo dell’Ospedale universitario di Tubinga, da anni consulente per gli atleti alle prese con problemi di sottopeso e disturbi alimentari. Un problema spesso sottovalutato ma invece estremamente diffuso tra gli atleti. «Per anni il problema è stato minimizzato o, forse, deliberatamente ignorato. Hai visto dodicenni con una percentuale di grasso corporeo del 3% che dicevano che i loro allenatori li consideravano troppo grassi. Come medico ero sbalordita. Mi sentivo come se stessi combattendo contro i muri. Ora ci sono progressi, si parla di questi casi, si discutono i rischi per la salute». I disturbi alimentari non sono un problema esclusivamente femminile, sottolinea, anche se tra gli uomini sono meno diffusi. E spiega cosa incide nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Sulla Sueddeutsche un’intervista a Christine Kopp, medico sportivo dell’Ospedale universitario di Tubinga, daconsulente per gli atleti alle prese con problemi di sottopeso e disturbi alimentari. Un problema spesso sottovalutato ma invece estremamente diffuso tra gli atleti. «Peril problema è stato minimizzato o, forse, deliberatamente ignorato. Hai visto dodicenni con una percentuale di grasso corporeo del 3% che dicevano che i loro allenatori li consideravano troppo grassi. Come medico ero sbalordita. Mi sentivo come se stessi combattendo contro i muri. Ora ciprogressi, si parla di questi casi, si discutono i rischi per la salute». I disturbi alimentari nonun problema esclusivamente femminile, sottolinea, anche se tra gli uominimeno diffusi. E spiega cosa incide nella ...

