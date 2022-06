(Di lunedì 13 giugno 2022) Il Cagliari e Giovannisi salutano definitivamente: i rossoblù e l’Hellashanno trovato l’accordo per il riscatto del. Dopo 17 gol in campionato l’attaccante argentino passa a titolo definitivo all’Hellas. Difficile però che rimanga a, visto l’interesse di numerosi club su di lui. Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Verona ha riscattato Giovanni #Simeone. Accordo trovato con il #Cagliari - DiMarzio : .@GenoaCFC I Su #Vasquez non solo la @OfficialUSS1919 ma anche l'@HellasVeronaFC - CalcioNews24 : Calciomercato Verona: riscattato il Cholito Simeone - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Verona: prossima settimana nuovo contatto con l'Atalanta per Ilic - DanyRoss70 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Verona ha riscattato Giovanni #Simeone. Accordo trovato con il #Cagliari -

Calcio Hellas

... dove sia l' Atletico Madrid che il Siviglia potrebbero presto fare un'offerta per il centrocampista del. A riportalo è Estadio Deportivo .: Fiorentina e Hellassulle tracce di Amiri, al rientro nel Bayer Leverkusen dopo il prestito al Genoa Nadiem Amiri potrebbe restare in Italia dopo il prestito al Genoa Secondo ... Calciomercato, per l'attacco il Verona pensa ad Henry "Il Verona ha riscattato il Cholito Simeone dal Cagliari. Le due squadre hanno trovato l'intesa e ora l'attaccante argentino sarà al 100% del club veneto che deterrà il suo cartellino". Lo riferisce ...Un possibile affare in Serie A può essere sbloccato dall'entourage di un calciatore. Gli agenti vogliono servire l'assist alla Juventus ...