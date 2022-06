Calcio, Roberto Mancini: “Mi è piaciuta la personalità dei più giovani. Domani con la Germania metterò giocatori freschi” (Di lunedì 13 giugno 2022) Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana di Calcio maschile in vista della sfida di Domani sera (ore 20.45) a Mönchengladbach contro la Germania, valevole per il quarto turno della fase a gironi per la UEFA Nations League 2022-2023. Gli Azzurri, a tre incontri dalla conclusione, sono in testa al gruppo 3 con 1 punto di vantaggio sull’Ungheria, 2 sui tedeschi e 3 sull’Inghilterra. Classifica dunque cortissima e tutto ancora in bilico nella lotta per il primo posto che vorrebbe dire qualificazione alle Final Four di giugno 2023, senza dimenticare che la peggiore del gruppo retrocederà nella Lega B della prossima edizione. “Pensavo che i ragazzi potessero fare un po’ più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi è piaciuta la personalità avuta dai più giovani. Abbiamo fatto un buon ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana dimaschile in vista della sfida disera (ore 20.45) a Mönchengladbach contro la, valevole per il quarto turno della fase a gironi per la UEFA Nations League 2022-2023. Gli Azzurri, a tre incontri dalla conclusione, sono in testa al gruppo 3 con 1 punto di vantaggio sull’Ungheria, 2 sui tedeschi e 3 sull’Inghilterra. Classifica dunque cortissima e tutto ancora in bilico nella lotta per il primo posto che vorrebbe dire qualificazione alle Final Four di giugno 2023, senza dimenticare che la peggiore del gruppo retrocederà nella Lega B della prossima edizione. “Pensavo che i ragazzi potessero fare un po’ più di fatica, avevano giocato poco insieme. Mi èlaavuta dai più. Abbiamo fatto un buon ...

