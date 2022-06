(Di lunedì 13 giugno 2022) Ascoli, 13 giu. - (Adnkronos) - Basta un pareggio per consolidare il primo posto del girone e volare all'Europeo. Gli ultimi novanta minuti, i più importanti, i più delicati, l'Under 21 li gioca domani pomeriggiola Repubblica d'allo stadio “Del Duca” di Ascoli (ore 17.30, diretta Rai2) dove gli Azzurrini tornano a 50 anni di distanza dall'ultimo indisputato dalla squadra allora allenata da Azeglio Vicini, il 23 febbraio 1972 amichevole vinta dalla Jugoslavia 2-1. Il trittico di gare di giugno si chiude con l'inforse più difficile, ma, dopo la vittoriail Lussemburgo e il pareggio con la Svezia, stavolta l'Italia non può fallire il secondo match point per il viaggio in Romania e Georgia. Attualmente l'Under ha la certezza matematica del secondo posto del girone, ma a ...

Pubblicità

TV7Benevento : Calcio: Nicolato, 'nessun calcolo, contro l'Irlanda puntiamo solo a vincere' - - zazoomblog : Calcio Italia-Irlanda U21: Paolo Nicolato ha le idee chiarissime. “Conta solo vincere” - #Calcio #Italia-Irlanda… - CORNERNEWS24 : #Calcio - U.21: Nicolato 'con Irlanda nessun calcolo, solo vincere' 'Andiamo a prenderci quello che abbiamo ampiamente meritato' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: U.21. Nicolato 'Non raccolto abbastanza per quanto fatto' - Luxgraph : Italia U21, Nicolato: 'Con l'Irlanda prendiamoci ciò che meritiamo' -

All'Under 21 di Paoloserve un punto, contro l' Irlanda , per timbrare il visto europeo: Italia - Irlanda (d'inzio alle 17.30) andrà in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle 17.15, ...... come nelle palle inattive dove hanno fatto molti gol e dove sono molto pericolosi, cercheremo di non arrivare all'ultima mezz'ora della partita con un risultato che sia in bilico - spiega...Ascoli, 13 giu. - (Adnkronos) - Basta un pareggio per consolidare il primo posto del girone e volare all Europeo. Gli ultimi novanta minuti, i più importanti, i più delicati, l Under 21 li ...Cinque giorni di lavoro per le azzurre in vista dell'esordio all'Europeo.ROMA (ITALPRESS) - A poco meno di un mese di distanza dall'esordio ...