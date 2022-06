(Di lunedì 13 giugno 2022)torna alla musica Lo aveva annunciato e finalmente è arrivata. Dopo Me gusta e Boom,ha lanciato lahit dell’estate, che stavolta porta il titolo del suo più famoso refrain:. Da qualche anno a questa parte la showgirl, oltre alle molteplici apparizioni televisive, gli eventi e le incursioni L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Baci Stellari diventa una canzone: Besame è la nuova hit di Valeria Marini (VIDEO) - andreastoolbox : #Baci stellari diventa una canzone: BESAME è la nuova hit di Valeria Marini - MartinaParise6 : Ma Nicolas che se ne esce con 'Baci stellari' ?????? #lavapiatters - PeppLight : @andreabell96 Anche i non sardi capiscono che :'ci son le cotolette' coi baci stellari + filtro bellezza al massimo - INTJMultifandom : Ultimamente sono nel mood di finire tutte le mie frasi con 'baci stellari' help -

( Besame ) è il nuovo singolo di Valeria Marini . La celebre star della tv italiana ha dichiarato all'Adnkronos: 'Questa canzone è pensata per dire addio alle restrizioni che per anni ci ...Varia Marini 'vola' sul set del video ', Besame', il suo nuovo tormentone estivo. La showgirl sta girando di fronte alla spiaggia dell'l'Holiday Inn di Fondi e al Jet Set Club di Terracina. Nel video, che si candida a ...Valeria Marini lancia il nuovo singolo "Baci stellare besame": nel videoclip un mix di sensualità e ritmo estivo. Boom di like e commenti.A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...