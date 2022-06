"A me sembra una cretina". Sallusti sfida Giletti: "Sei andato a Mosca, sai cosa dovevi fare?" | Video (Di lunedì 13 giugno 2022) "Io ritengo che insultare così non aiuta". Massimo Giletti e Alessandro Sallusti si confrontano a distanza a Non è l'Arena, una settimana dopo che il direttore di Libero si era sfilato l'auricolare e aveva abbandonato il collegamento con gli studi di La7 per protesta con la missione del conduttore a Mosca. In quell'occasione, Sallusti aveva definito "cog***e" il giornalista russo Vladimir Solovyev, accanto a Giletti, e "una cretina" la portavoce del ministro degli Esteri Lavrov, Maria Zakharova, oltre ad aver etichettato il Cremlino con l'ormai mitologica espressione "palazzo di m***a". "Io ero lì per capire, punto", si difende ora Giletti. "Ma per capire non c'era bisogno di andare a Mosca per capire che stanno facendo una guerra - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) "Io ritengo che insultare così non aiuta". Massimoe Alessandrosi confrontano a distanza a Non è l'Arena, una settimana dopo che il direttore di Libero si era sfilato l'auricolare e aveva abbandonato il collegamento con gli studi di La7 per protesta con la missione del conduttore a. In quell'occasione,aveva definito "cog***e" il giornalista russo Vladimir Solovyev, accanto a, e "una" la portavoce del ministro degli Esteri Lavrov, Maria Zakharova, oltre ad aver etichettato il Cremlino con l'ormai mitologica espressione "palazzo di m***a". "Io ero lì per capire, punto", si difende ora. "Ma per capire non c'era bisogno di andare aper capire che stanno facendo una guerra - ...

