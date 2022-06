(Di domenica 12 giugno 2022) la giornata del "regime change" democratico per i catanzaresi chiamati oggi alleperre la nuova amministrazione comunale che guiderà Palazzo De Nobili per i prossimi cinque anni. Va in ...

Pubblicità

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

In quel caso, ovviamente, si potrebbero scatenare possibili corse aDiventano quindia Palermo i giorni di vigilia delle elezioni, già attraversate e scandite da oscuri momenti e ambigue discutibili candidature. Si racconta di interferenze forti, illegali, ... Urne roventi a Catanzaro, la città sceglie il proprio futuro. Tutte le liste FOTO - VIDEO È la giornata del “regime change” democratico per i catanzaresi chiamati oggi alle urne per scegliere la nuova amministrazione comunale che guiderà ...Election day: urne aperte solo oggi, domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. Cinque le schede per il referendum della giustizia. Si vota per il sindaco e il consiglio in 89 Comuni, 13 nel Napoletano ...