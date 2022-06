Tragedia in mare: la piccola Vittoria muore annegata (Di domenica 12 giugno 2022) Ieri, in un caldo sabato soleggiato, la piccola Vittoria Scarpa, 5 anni, giocava in spiaggia con la sorellina più piccola. Mamma vicino a loro a vigilare. Ed ecco, un solo attimo di distrazione e la bimba sparisce dallo sguardo del genitore. I fatti sono accaduti intorno alle 15 su una nota spiaggia di Torre Annunziata. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 12 giugno 2022) Ieri, in un caldo sabato soleggiato, laScarpa, 5 anni, giocava in spiaggia con la sorellina più. Mamma vicino a loro a vigilare. Ed ecco, un solo attimo di distrazione e la bimba sparisce dallo sguardo del genitore. I fatti sono accaduti intorno alle 15 su una nota spiaggia di Torre Annunziata. Il Blog di Giò.

