Svizzera-Portogallo, le formazioni ufficiali: Rodriguez, Freuler e Shaqiri contro Rui Patricio, Leao e André Silva (Di domenica 12 giugno 2022) Svizzera (4-3-3): Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Embolo. Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Ca... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022)(4-3-3): Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi,, Xhaka, Sow;, Seferovic, Embolo.(4-3-3): Rui; Ca...

Pubblicità

LAROMA24 : Portogallo: Rui Patricio titolare nel match contro la Svizzera (FOTO) #AsRoma - musagete10 : Il Raffaello titolare in Svizzera-Portogallo ?? - gilnar76 : Nations League, in serata Svizzera-Portogallo: possibile titolarità per Leao #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #NationsLeague, in serata #Svizzera-#Portogallo: possibile titolarità per #Leao - milansette : Nations League, questa sera Svizzera-Portogallo: possibile maglia da titolare per Leao #acmilan #rossoneri -