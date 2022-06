Salvatore Memoli | Nel segno della fede

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 giugno 2022) di Matteo Gallo Nel: religiosa e cattolica, politica e democristiana.ha sessantotto anni e un amore originario per la città di Salerno che attraversa per intero il corposua esistenza privata e pubblica come una spina dorsale senza cedimenti. Avvocato e manager di brillante corso, giornalista e autore di diversi libri, esponente autentico dello Scudocrociato, consigliere a Palazzo Guerra dalla seconda metà del 1980 alla prima metà del 1990 e per un solo mandato a Palazzo Sant’Agostino dal 2009 al 2014, ha in dote un cuore sensibile che trasuda umanità da tutti ventricoli. La distanza che ci separa, adesso che è protempore nell’adorata Tunisia e risulta impraticabile la stradaconversazione a volti specchiati, viene ...