Palermo-Padova, Floriano: “Pressiamo alti come chiede Baldini. Mancano 45? al sogno” (Di domenica 12 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'attaccante rosanero, Roberto Floriano durante l'intervallo del match tra Palermo e Padova Leggi su mediagol (Di domenica 12 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'attaccante rosanero, Robertodurante l'intervallo del match tra

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi sar… - ilfoglio_it : A Palermo si è registrato il caos seggi causa partita Palermo-Padova che vale la serie B. Nella città del Veneto ne… - PadovaCalcio : #Palermo-#Padova, Numeri Statistiche Curiosità della Finale Playoff: 53 precedenti, 18 in A. Bilancio di 22 vittori… - gcavallaro1 : RT @AlfredoPedulla: Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi saremo… - News24_it : Palermo-Padova 1-0: gol di Brunori su rigore | La diretta - La Gazzetta dello Sport -