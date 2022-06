Mondiali Qatar 2022 | al vaglio l’introduzione del fuorigioco semiautomatico

(Di domenica 12 giugno 2022) Importante novità in vista deidi. Nella giornata di lunedì 13 giugno, l’International Board (Ifab), garante delle regole del calcio, si riunirà infatti a Doha () in occasione della 136^ assemblea generale annuale. Tra i temi all’ordine del giorno, spicca la valutazione del, che potrebbe essere introdotto per la Coppa del Mondo in. La decisione finale spetterà tuttavia alla Fifa, in quanto organizzatore dell’evento. Inoltre, non si tratterebbe di una novità assoluta bensì di uno strumento di supporto per il VAR, già presente dal 2018 ai. Ricordiamo che ilsi basa su telecamere dedicate ed il rilevamento tridimensionale dei ...

