LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: Perez in testa, Leclerc e Verstappen in bagarre (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8° giro/51 La gara è ancora lunga, con le gomme dure il trend potrebbe anche mutare. 8° giro/51 Leclerc resta a 2?4 da Perez. E’ indubbio che la Red Bull sia molto più veloce della Ferrari in questo avvio, come dimostra anche il ritardo dalla vetta di Sainz di 7?6: un abisso. 7° giro/51 Sainz invece si trova a 4?3 da Verstappen, tempi altissimi per lo spagnolo. 7° giro/51 Verstappen è vicinissimo a Leclerc, per ora non ha ancora tentato l’affondo. 7° giro/51 E’ nel secondo settore che la Red Bull guadagna costantemente 2-3 decimi sulla Ferrari, che invece si difende meglio nel primo e nel terzo. 6° giro/51 Sembra che Leclerc stia iniziando a prendere il ritmo, si riporta a 2?1. Il suo problema è che ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8° giro/51 La gara è ancora lunga, con le gomme dure il trend potrebbe anche mutare. 8° giro/51resta a 2?4 da. E’ indubbio che la Red Bull sia molto più veloce della Ferrari in questo avvio, come dimostra anche il ritardo dalla vetta di Sainz di 7?6: un abisso. 7° giro/51 Sainz invece si trova a 4?3 da, tempi altissimi per lo spagnolo. 7° giro/51è vicinissimo a, per ora non ha ancora tentato l’affondo. 7° giro/51 E’ nel secondo settore che la Red Bull guadagna costantemente 2-3 decimi sulla Ferrari, che invece si difende meglio nel primo e nel terzo. 6° giro/51 Sembra chestia iniziando a prendere il ritmo, si riporta a 2?1. Il suo problema è che ...

Salvuss : #F1 #LIVE la classifica 10/51 giri di #Gara #AzerbaijanGP #BakuGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Formula1WM : Giro 8/51 - Dopo una fase in cui Perez guadagnava costantemente su Leclerc, adesso il gap semra essersi stabilizz… - Formula1WM : Giro 7/51 - Classifica e distacchi! #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 6/51 - Norris ha superato Ricciardo guadagnando l'11° posizione. #GpAzerbaijan #F1 - Formula1WM : Giro 6/51 - Al momento sembra che Max, nonostante l'utilizzo del DRS non riesca ad avvicinarsi a Leclerc per cost… -