I neonazisti del Patriot Front arrestati mentre preparavano un assalto ad un eventi Lgbtq+ (Di domenica 12 giugno 2022) Nazisti, razzisti, suprematisti bianchi spesso protetti da Trump e dai repubblicani. Trentuno persone appartenenti al gruppo estremista Patriot Front sono state arrestate in Idaho vicino a un evento ...

orsettiblue : ????Qual è il nome del paese che spara matrimoni da un drone e allo stesso tempo controlla bene che siano rispettat… - alaskaHQ : RT @alaskaHQ: Alissa Azar, che si trovava al Pride in the Park di Coeur D’Alene, in questo thread spiega bene che oltre agli arrestati (arm… - alaskaHQ : RT @alaskaHQ: 31 neonazisti del Patriot Front sono stati arrestati in Idaho a poca distanza dal corteo del #Pride che intendevano attaccare. - RBallabeni : Esportano democrazia ed in casa covano pazzi neonazisti. Fico! - alaskaHQ : Alissa Azar, che si trovava al Pride in the Park di Coeur D’Alene, in questo thread spiega bene che oltre agli arre… -