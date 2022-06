"Grave danno alla democrazia". Furia Salvini contro il caos seggi. Lamorgese nel mirino (Di domenica 12 giugno 2022) Il caos seggi a Palermo scatena la Furia di Salvini. Il senatore Matteo Salvini ha espresso «preoccupazione e sconcerto» al Capo dello Stato per quanto sta succedendo a Palermo. Il leader della Lega, riferendosi alla mancanza di decine di presidenti di seggio, sottolinea «il Grave danno per la democrazia in una delle città più importanti d'Italia». Il caso seggi ha scatenato un putiferio e in molti hanno perfino chiesto che l'apertura dei seggi possa essere prolungata anche alla giornata di lunedì 13. «A Palermo non aprono i seggi per la mancanza di presidenti e scrutinatori, si rischia di inficiare un appuntamento elettorale ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Ila Palermo scatena ladi. Il senatore Matteoha espresso «preoccupazione e sconcerto» al Capo dello Stato per quanto sta succedendo a Palermo. Il leader della Lega, riferendosimancanza di decine di presidenti dio, sottolinea «ilper lain una delle città più importanti d'Italia». Il casoha scatenato un putiferio e in molti hanno perfino chiesto che l'apertura deipossa essere prolungata anchegiornata di lunedì 13. «A Palermo non aprono iper la mancanza di presidenti e scrutinatori, si rischia di inficiare un appuntamento elettorale ...

Pubblicità

tempoweb : 'Grave danno alla #democrazia'. Furia #Salvini contro il caos seggi. #Lamorgese nel mirino #referendumgiustizia… - toni08061963 : RT @longagnani: ????ADDENDUM: per i bambini è un danno GRAVE nello sviluppo del linguaggio e cognitivo. - PuniFra : RT @longagnani: ????ADDENDUM: per i bambini è un danno GRAVE nello sviluppo del linguaggio e cognitivo. - BrusatiLoriana : RT @schiettilaura: A SCUOLA I CRIMINALI NAZISANITARI COSTRINGONO I GIOVANI A RESPIRARE,PER ORE ED ORE,I LORO STESSI REFLUSSI RESPIRATORI,DA… - tint_adree : RT @longagnani: ????ADDENDUM: per i bambini è un danno GRAVE nello sviluppo del linguaggio e cognitivo. -