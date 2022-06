Giletti: "Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico" (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - "Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico: questo è utile per il pubblico? Penso di sì, visto che in base a un recente sondaggio Ipsos il 41% degli italiani pensa che l'informazione sia sbilanciata pro Ucraina": ad affermarlo è stato Massimo Giletti che aprendo la puntata di 'Non è L'Arena' su La7 ha replicato alle polemiche per il collegamento dalla capitale russa in cui una settimana fa aveva intervistato Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo. "andare dall'altra parte ha questo senso, non vuol dire giustificare, capire però", ha aggiunto il giornalista, "nessuno di noi ha mai giustificato lo scempio orribile di ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - "Hodiildidel: questo è utile per il pubblico? Penso di sì, visto che in base a un recente sondaggio Ipsos il 41% degli italiani pensa che l'informazione sia sbilanciata pro Ucraina": ad affermarlo è stato Massimoche aprendo la puntata di 'Non è L'Arena' su La7 ha replicato alle polemiche per il collegamento dalla capitale russa in cui una settimana fa aveva interto Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo. "dall'altra parte ha questo senso, non vuol dire giustificare, capire però", ha aggiunto il giornalista, "nessuno di noi ha mai giustificato lo scempio orribile di ...

