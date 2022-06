Francesco Chiofalo con il viso tumefatto e il naso sporco di sangue: “Ho dovuto rimuovere una massa pericolosa e sconosciuta” (Di domenica 12 giugno 2022) Francesco Chiofalo torna a far preoccupare i suoi fan attraverso alcune storie caricate sul suo profilo Instagram. L’ex tentatore e pupo dell’ultima edizione de “La Pupa e il secchione show” ha spiegato ai suoi follower di essersi sottoposto il 9 giugno ad un nuovo intervento al viso. “Ho dovuto rimuovere una massa pericolosa e sconosciuta che avevo nei condotti nasali”, racconta l’influencer attualmente legato sentimentalmente a Drusilla Gucci. E aggiunge: “Purtroppo non ho una bella cera, l’intervento fortunatamente è andato bene. Non è servito l’intervento alla testa: mi hanno fatto uscire la massa dal naso, sono stato davvero fortunato”. Francesco infatti nel 2019 si era sottoposto ad un delicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)torna a far preoccupare i suoi fan attraverso alcune storie caricate sul suo profilo Instagram. L’ex tentatore e pupo dell’ultima edizione de “La Pupa e il secchione show” ha spiegato ai suoi follower di essersi sottoposto il 9 giugno ad un nuovo intervento al. “Hounache avevo nei condotti nasali”, racconta l’influencer attualmente legato sentimentalmente a Drusilla Gucci. E aggiunge: “Purtroppo non ho una bella cera, l’intervento fortunatamente è andato bene. Non è servito l’intervento alla testa: mi hanno fatto uscire ladal, sono stato davvero fortunato”.infatti nel 2019 si era sottoposto ad un delicato ...

Pubblicità

Karencorallo : RT @Fla96451414: Per chi non lo sapesse Selvaggia Roma è l’ex fidanzata di Lenticchio aka Francesco Chiofalo(hanno partecipato a Temptation… - Elena45865041 : RT @Fla96451414: Per chi non lo sapesse Selvaggia Roma è l’ex fidanzata di Lenticchio aka Francesco Chiofalo(hanno partecipato a Temptation… - Fla96451414 : Per chi non lo sapesse Selvaggia Roma è l’ex fidanzata di Lenticchio aka Francesco Chiofalo(hanno partecipato a Tem… - infoitcultura : Francesco Chiofalo proposta di matrimonio in diretta tv a Drusilla Gucci/ 'Mi sposi?' - infoitcultura : Francesco Chiofalo dopo l'operazione: 'Sono in ansia'/ 'Spero non sia un tumore' -