Elezioni parlamentari in Francia, Mélenchon in testa ma Macron potrebbe mantenere la maggioranza assoluta (Di domenica 12 giugno 2022) Il cartello elettorale della sinistra francese è in vantaggio, almeno stando agli exit poll diffusi dalle televisioni francesi sulle Elezioni “legislative” (ovvero parlamentari) di cui si è svolto oggi il primo turno elettorale. La “nuova sinistra” Nupes, guidata dal leader radicale Jean-Luc Mélenchon, avrebbe ottenuto il 26,80% dei voti contro il 25,80% di Ensemble! di Emmanuel Macron. In termini di seggi, però, il presidente Macron dovrebbe riuscire a mantenere la maggioranza, per quanto ridotta. In Francia si è votato oggi, 12 giugno, per rinnovare il parlamento, dopo le Elezioni presidenziali che hanno riconfermato il presidente Emmanuel Macron all’Eliseo. E stando a questi primi risultati, ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Il cartello elettorale della sinistra francese è in vantaggio, almeno stando agli exit poll diffusi dalle televisioni francesi sulle“legislative” (ovvero) di cui si è svolto oggi il primo turno elettorale. La “nuova sinistra” Nupes, guidata dal leader radicale Jean-Luc, avrebbe ottenuto il 26,80% dei voti contro il 25,80% di Ensemble! di Emmanuel. In termini di seggi, però, il presidentedovrebbe riuscire ala, per quanto ridotta. Insi è votato oggi, 12 giugno, per rinnovare il parlamento, dopo lepresidenziali che hanno riconfermato il presidente Emmanuelall’Eliseo. E stando a questi primi risultati, ...

