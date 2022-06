Calciomercato Inter, pronto il rilancio del Psg per Skriniar: cifre, dettagli e il possibile sostituto (Di domenica 12 giugno 2022) In casa Inter un big sarà ceduto durante questa sessione estiva del Calciomercato e al momento l'indiziato numero uno sembrerebbe essere Milan Skriniar. Il difensore slovacco è stato messo nel... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 12 giugno 2022) In casaun big sarà ceduto durante questa sessione estiva dele al momento l'indiziato numero uno sembrerebbe essere Milan. Il difensore slovacco è stato messo nel...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter I Incontro a Londra tra #Ausilio e l'agente di #Milenkovic: confermato l'interesse per il serbo - Gazzetta_it : Blitz Inter a Londra: passi avanti per Lukaku @carlolaudisa - DiMarzio : #Inter, Piero #Ausilio segnalato a Londra per appuntamenti di mercato - Pall_Gonfiato : Calciomercato #Inter, pronto il rilancio del #Psg per #Skriniar: cifre, dettagli e il possibile sostituto - salv_amoroso : ???? L'#Inter studia nuovi colpi sulla fascia per il dopo #Perisic. I nerazzurri spenderanno (quasi) tutto il budge… -