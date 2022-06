ATP Stoccarda 2022, Matteo Berrettini: “E’ grandioso vincere dopo quanto accaduto, Murray è un esempio” (Di domenica 12 giugno 2022) Una vittoria d’autore per Matteo Berrettini. L’azzurro si è imposto nella Finale dell’ATP di Stoccarda (Germania) con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 contro l’ex n.1 del mondo Andy Murray. Un atto conclusivo complicato nel quale Berrettini non è stato così brillante, ma ha saputo prevalere e rimanere concentrato al cospetto di un Murray molto sofferente all’anca. Per il romano si tratta del sesto titolo in carriera del terzo sull’erba, dopo tre mesi di assenza dai campi a causa dell’infortunio alla mano con annessa operazione. Ecco che questo successo è ancora più significativo nel percorso di vertice del tennista del Bel Paese, ricordando che nel 2019 seppe trionfare sempre in questo evento. “E’ troppo presto per dire le emozioni che provo. Qualcosa di incredibile. Era ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Una vittoria d’autore per. L’azzurro si è imposto nella Finale dell’ATP di(Germania) con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 contro l’ex n.1 del mondo Andy. Un atto conclusivo complicato nel qualenon è stato così brillante, ma ha saputo prevalere e rimanere concentrato al cospetto di unmolto sofferente all’anca. Per il romano si tratta del sesto titolo in carriera del terzo sull’erba,tre mesi di assenza dai campi a causa dell’infortunio alla mano con annessa operazione. Ecco che questo successo è ancora più significativo nel percorso di vertice del tennista del Bel Paese, ricordando che nel 2019 seppe trionfare sempre in questo evento. “E’ troppo presto per dire le emozioni che provo. Qualcosa di incredibile. Era ...

