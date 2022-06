Udinese, piace Marin del Cagliari: la valutazione spaventa (Di sabato 11 giugno 2022) L’Udinese si sta muovendo per rinforzarsi in mediana: piace Marin del Cagliari ma spaventa la valutazione del giocatore L’Udinese starebbe valutando alcuni nomi per rinforzare la mediana bianconera a disposizione di Sottil per la prossima stagione. Uno dei nomi che piace è quello di Marin del Cagliari. Quella che spaventa i friulani è la valutazione di 5 milioni del giocatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) L’si sta muovendo per rinforzarsi in mediana:delmaladel giocatore L’starebbe valutando alcuni nomi per rinforzare la mediana bianconera a disposizione di Sottil per la prossima stagione. Uno dei nomi cheè quello didel. Quella chei friulani è ladi 5 milioni del giocatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Martinandenna : Al Walace piace lo Spezia. Ok. @nonleggerlo #mondoudinese #udinese - EuropaCalcio : #Mercato #Tottenham #Udogie, piace il terzino dell’#Udinese #europacalcio - pccpla : RT @junews24com: Molina Juve, lavori in corso con l'Udinese: l'ultima idea piace ai due club - - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Molina Juve, lavori in corso con l’Udinese: l’ultima idea piace ai due club #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Se… - gilnar76 : Molina Juve, lavori in corso con l’Udinese: l’ultima idea piace ai due club #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -