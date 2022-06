Spugna della doccia: cambiala prima che sia troppo tardi (Di sabato 11 giugno 2022) Utilizzate la Spugna della doccia per distribuire il sapone sul corpo? Ecco ogni quanto andrebbe cambiata, da non credere. Quando utilizziamo delle spugne per pulire – sia gli oggetti, che il nostro stesso corpo durante la doccia – usufruiamo fondamentalmente di un elemento che entra a contatto con la sporcizia. Per quanto possiamo risciacquarla infatti, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 giugno 2022) Utilizzate laper distribuire il sapone sul corpo? Ecco ogni quanto andrebbe cambiata, da non credere. Quando utilizziamo delle spugne per pulire – sia gli oggetti, che il nostro stesso corpo durante la– usufruiamo fondamentalmente di un elemento che entra a contatto con la sporcizia. Per quanto possiamo risciacquarla infatti, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

rozzo_barone : @GiancarloGiord3 sono consapevole che ci sono dei problemi, ma non si risolvono cosi..con i colpi di spugna ka ragi… - LaSpengo : Praticamente il cervello inizia a bucarsi come una spugna. Stessa cosa cosa che accadeva con il morbo della mucca p… - baronicohen : RT @frasantolini: Meno asfalto, più verde. Wuhan, la città simbolo della pandemia, diventa una “spugna” per adattarsi al cambiamento climat… - actarus1070 : Poi abbiamo anche quest'altra faccia della giustizia... Colpo di spugna: nessun colpevole per gli anziani morti di… - Corepla_Riciclo : RT @unimib: POREUP ce l'ha fatta! Grazie al sostegno della comunità e di @Corepla_Riciclo ha RAGGIUNTO l'obiettivo di raccolta di 10000€ e… -