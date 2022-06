Sampdoria | Romei | «Il derby ci mancherà tanto Sul mercato…»

(Di sabato 11 giugno 2022) Le parole del vicepresidente: «Non voglio fare promesse, quel che è certo è che lavoreremoe al meglio» Antonio, vicepresidente della, ha trattato alcuni temi legati ai blucerchiati. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. MERCATO – «Con Quagliarella stiamo parlando del rinnovo, penso che troveremo l’accordo però dobbiamo far quadrare i conti. Sabiri al momento rimane con noi, insieme a Damsgaard è il nostro giovane più importante. Ma non voglio fare promesse, quel che è certo è che lavoreremoe al meglio»– «Ilci, è una partita bellissima, forse la più emozionante e con due tifoserie eccezionali» L'articolo proviene da Calcio News 24.

