Referendum ed elezioni amministrative 2022 in diretta su Mediaset (Di sabato 11 giugno 2022) Per le votazioni del 12 giugno le reti Mediset hanno realizzato una programmazione per informare sul risultato del voto Questo il programma messo a punto da Mediaset per informare gli elettori sul risultato del voto dei 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni del 12 giugno. La staffetta informativa di Mediaset prevede i seguenti appuntamenti su Retequattro: Domenica 12 giugno, in prima serata, nel corso dell'appuntamento con "Zona Bianca", Giuseppe Brindisi seguirà lo spoglio delle schede relative ai Referendum giustizia. Lunedì 13 giugno, dalle ore 13.55 alle ore 18.55 andrà in onda "Speciale Tg4: il voto di giugno" condotto da Giuseppe Brindisi, per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative, con le proiezioni del voto di Tecnè. Collegamenti con il Viminale, ...

