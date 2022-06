Pubblicità

Mov5Stelle : Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri. Due condannati per reati di mafia a sostegno del candidato del centrodestra alla… - AzzolinaLucia : In due giorni due candidati arrestati per aver chiesto voti alla mafia. Chi fa politica deve essere un esempio, un… - Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso il candidato al Consiglio comunale di P… - AnsaSicilia : Mafia: pm Palermo, a rischio libertà voto e principi democratici. Si legge nella richiesta di arresto del candidato… - NuovoSud : Mafia, Pm di Palermo: a rischio libertà di voto e principi democratici -

Così la Procura diha motivato al gip la richiesta di arresto del candidato di Fdi al Consiglio Comunale Francesco Lombardo e del boss Vincenzo Vella, finiti in manette ieri per scambio ...... ha chiuso due indagini su scambi elettorali politico - mafiosi, scoprendo due aspiranti consiglieri comunali diche avrebbero chiesto i voti alla. A inizio settimana sono finiti in ...Quest’ultimo, con alle spalle tre condanne per mafia, si trovava in libertà nonostante una condanna a 20 anni poi ritirata per vizio di forma. Per entrambi il gip di Palermo ha chiesto la custodia ...Le indagini sugli arresti ai candidati del consiglio comunale di Palermo. Secondo i pm che hanno indagato “sussistono urgentissime esigenze di tutela di beni primari in ragione della prossima competiz ...