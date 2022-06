"Lui è diventato...". Jasmine Carrisi, rivelazione bomba sul suo ex: cosa le scappa di bocca (Di sabato 11 giugno 2022) Jasmine Carrisi ha stupito tutti i suoi follower su Tik Tok con una rivelazione a sorpresa e inaspettata. Seguendo il trend "balla se...", la figlia di Al Bano, rispettando le regole del gioco ha rivelato una circostanza molto personale ballando sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo. Ed è qui che arriva la rivelazione: "Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay". Insomma la Carrisi ha rivelato che il suo fidanzato, ora suo attuale migliore amico, è diventato gay. Il giovane, ospite anche di Barbara D'Urso è diventato molto famoso sul mondo dei social proprio grazie a un video che è diventato virale in cui fa coming out a fianco a sua nonna. Ed è stato proprio il ragazzo a confermare tutto: "Vi sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022)ha stupito tutti i suoi follower su Tik Tok con unaa sorpresa e inaspettata. Seguendo il trend "balla se...", la figlia di Al Bano, rispettando le regole del gioco ha rivelato una circostanza molto personale ballando sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo. Ed è qui che arriva la: "Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che ègay". Insomma laha rivelato che il suo fidanzato, ora suo attuale migliore amico, ègay. Il giovane, ospite anche di Barbara D'Urso èmolto famoso sul mondo dei social proprio grazie a un video che èvirale in cui fa coming out a fianco a sua nonna. Ed è stato proprio il ragazzo a confermare tutto: "Vi sta ...

