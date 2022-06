L’Ucraina | «A Mariupol corpi sepolti sotto gli edifici demoliti dai russi» Biden | Zelensky non mi ha ascoltato – Il live blog

Leggi su open.online

(Di sabato 11 giugno 2022) Nel 108esimo giorno della guerra in Ucraina Kiev ha chiesto ai paesi occidentali di velocizzare le consegne di armi mentre le forze russe hanno bombardato l’est del paese e nascono focolai di malattie mortali. A Severodonetsk le truppe russe si sono assicurate posizioni conquistando ancora terreno, mentre il ministero della Difesa britannico ha fatto sapere che i combattimenti in zona sono ancora molto intensi. Intanto l’Onu ha definito “crimine di guerra” il processo istituito nella repubblica separatista di Lugansk. E la Germania punta a rendere più facile le esportazioni di armi verso. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che aveva avvertitodelle intenzioni dei, ma non è stato. 9.00 – Passaportia Zaporizhzhia A ...