Justin Bieber, la malattia e il viso paralizzato per metà: «Ho la sindrome di Ramsay Hunt» – Il video (Di sabato 11 giugno 2022) Justin Bieber è malato. «Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto», ha detto su Instagram allegando una sua foto con una metà del suo viso paralizzato. «Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado» di effettuare una performance, «andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrò del tempo». La sindrome di Ramsay Hunt è una patologia neurologica che deriva dall’infezione da virus Herpes Zoster. «Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022)è malato. «Ho ladilegata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto», ha detto su Instagram allegando una sua foto con unadel suo. «Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado» di effettuare una performance, «andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mioalla normalità ci vorrò del tempo». Ladiè una patologia neurologica che deriva dall’infezione da virus Herpes Zoster. «Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a ...

Pubblicità

fanpage : Justin Bieber è malato, il cantante rompe il silenzio e racconta quali sono le sue attuali condizioni - ManuelaTovo : RT @cravattarossa: E niente, paralisi facciale per Justin Bieber. Andrà tutto bene... - ag_othe : Justin Bieber paralisi facciale. Indovinate perché... - cravattarossa : E niente, paralisi facciale per Justin Bieber. Andrà tutto bene... - sadciliegia : RT @universerocks: ho appena visto il video di justin bieber in cui dice che ha questo virus che gli paralizza metà viso e onestamente mi s… -