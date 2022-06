In Sicilia alle urne per 120 Sindaci, riflettori su Palermo e Messina (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 120 i Comuni della Sicilia chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni e la scelta del nuovo sindaco. Con il sistema maggioritario si vota in 107 comuni, mentre il proporzionale ne interesserà 13. La popolazione chiamata al voto è di 1.710.451 cittadini. Le sfide più importanti sono quelle di Palermo e Messina, due delle tre città metropolitane dell`Isola. Nel capoluogo Siciliano si tratterà della vera e propria fine di un`epoca, con la chiusura della quinta amministrazione targata Leoluca Orlando. Eletto la prima volta nel 1985, Orlando ha attraversato da protagonista gli ultimi 4 decenni di storia della città, e pur nelle difficoltà gestionali degli ultimi anni in particolare, raccogliere la sua eredità non sarà semplice. A contendersi la poltrona di primo cittadino ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 120 i Comuni dellachiamatiper il rinnovo delle amministrazioni e la scelta del nuovo sindaco. Con il sistema maggioritario si vota in 107 comuni, mentre il proporzionale ne interesserà 13. La popolazione chiamata al voto è di 1.710.451 cittadini. Le sfide più importanti sono quelle di, due delle tre città metropolitane dell`Isola. Nel capoluogono si tratterà della vera e propria fine di un`epoca, con la chiusura della quinta amministrazione targata Leoluca Orlando. Eletto la prima volta nel 1985, Orlando ha attraversato da protagonista gli ultimi 4 decenni di storia della città, e pur nelle difficoltà gestionali degli ultimi anni in particolare, raccogliere la sua eredità non sarà semplice. A contendersi la poltrona di primo cittadino ...

