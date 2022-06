In Russia: aggiunto un comitato contro la tortura degli “agenti stranieri” (Di sabato 11 giugno 2022) aggiunto il comitato contro la tortura, in Russia, un’organizzazione non governativa fondata nel 2000 per sostenere le indagini sulle accuse di tortura. Al suo registro dei cosiddetti agenti stranieri. Lista degli “agenti stranieri”: in Russia Il Ministero della Giustizia russo è entrato nel comitato contro la tortura nella sua lista aggiornata il 10 giugno. Approvata Leggi su periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022)illa, in, un’organizzazione non governativa fondata nel 2000 per sostenere le indagini sulle accuse di. Al suo registro dei cosiddetti. Lista”: inIl Ministero della Giustizia russo è entrato nellanella sua lista aggiornata il 10 giugno. Approvata

Pubblicità

periodicodaily : In Russia: aggiunto un comitato contro la tortura degli “agenti stranieri” #Russia @CLAUDIA77565778 - Henry_whites : RT @MassZito: @fdragoni Ha aggiunto che in Russia fanno raccolte di fondi per regalare ai piloti militari i GPS di cui i loro aerei sono sp… - VannaRicci : RT @MassZito: @fdragoni Ha aggiunto che in Russia fanno raccolte di fondi per regalare ai piloti militari i GPS di cui i loro aerei sono sp… - Toniapatty : RT @MassZito: @fdragoni Ha aggiunto che in Russia fanno raccolte di fondi per regalare ai piloti militari i GPS di cui i loro aerei sono sp… - JJ1897JJ : RT @MassZito: @fdragoni Ha aggiunto che in Russia fanno raccolte di fondi per regalare ai piloti militari i GPS di cui i loro aerei sono sp… -