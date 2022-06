Il meteo in Campania: le previsioni per sabato 11 giugno (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo in Campania per la giornata odierna, sabato 11 giugno: Avellino – Giornata serena. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NNE con intensità di 30 km/h. Possibili raffiche fino a 40 km/h. Temperature comprese tra 14°C e 27°C . Benevento – Sereno. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 30 km/h. Raffiche fino a 40 km/h. Temperatura minima di 16 °C e massima di 29 °C. Caserta – Soleggiato e caldo. Vento da Nord con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperatura minima di 16 °C e massima di 31 °C. Napoli – Sole e caldo. Vento da Nord con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperatura minima di 18 °C e massima di 30 °C. Salerno – Cielo sereno. Vento da Nord con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leinper la giornata odierna,11: Avellino – Giornata serena. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NNE con intensità di 30 km/h. Possibili raffiche fino a 40 km/h. Temperature comprese tra 14°C e 27°C . Benevento – Sereno. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 30 km/h. Raffiche fino a 40 km/h. Temperatura minima di 16 °C e massima di 29 °C. Caserta – Soleggiato e caldo. Vento da Nord con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperatura minima di 16 °C e massima di 31 °C. Napoli – Sole e caldo. Vento da Nord con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperatura minima di 18 °C e massima di 30 °C. Salerno – Cielo sereno. Vento da Nord con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. ...

