Highlights Boston Celtics-Golden State Warriors 97-107: Playoff Nba 2022 (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) Gli Highlights completi del recente confronto tra Boston Celtics e Golden State Warriors, valevole per gara-4 della finale Playoff Nba 2022. Il solito Curry ha trascinato i compagni sino a riequilibrare le sorti della serie, con ben 7 triple e un totale di 43 punti a caratterizzare l’incontro; 97-107 in favore dei Warriors, beneficiari inoltre di una prestazione autorevole al tiro di Thompson e dell’intelligenza puramente cestistica di un Green che non ha mai gettato la spugna. Per i Celtics bene Tatum e Brown, sebbene questa volta non sia bastato per fermare l’avanzata di una Golden State a dir poco affamata. Di seguito il VIDEO dei migliori momenti della quarta ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Glicompleti del recente confronto tra, valevole per gara-4 della finaleNba. Il solito Curry ha trascinato i compagni sino a riequilibrare le sorti della serie, con ben 7 triple e un totale di 43 punti a caratterizzare l’incontro; 97-107 in favore dei, beneficiari inoltre di una prestazione autorevole al tiro di Thompson e dell’intelligenza puramente cestistica di un Green che non ha mai gettato la spugna. Per ibene Tatum e Brown, sebbene questa volta non sia bastato per fermare l’avanzata di unaa dir poco affamata. Di seguito ildei migliori momenti della quarta ...

