Doctor Strange nel multiverso della follia arriva in homevideo: ecco la data e gli extra (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo il grande successo al botteghino, Doctor Strange nel multiverso della follia è pronto allo sbarco in homevideo con ben quattro edizioni, compresa una steelbook. Finalmente nota la data dell'uscita in homevideo di Doctor Strange nel multiverso della follia, l'ultimo esuberante film del MCU diretto da Sam Raimi che ha esaltato pubblico e critica in tutto il mondo ed è indubbiamente un fenomeno globale. L'arrivo del film Marvel Studio è il prodotto ideale per scoprire le realtà alternative, grazie alle sue quattro edizioni: il film sarà infatti disponibile in DVD. Blu.ray e in 4K Ultra HD, oltre a un'edizione steelbook, sempre in 4K UHD. La data di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo il grande successo al botteghino,nelè pronto allo sbarco incon ben quattro edizioni, compresa una steelbook. Finalmente nota ladell'uscita indinel, l'ultimo esuberante film del MCU diretto da Sam Raimi che ha esaltato pubblico e critica in tutto il mondo ed è indubbiamente un fenomeno globale. L'arrivo del film Marvel Studio è il prodotto ideale per scoprire le realtà alternative, grazie alle sue quattro edizioni: il film sarà infatti disponibile in DVD. Blu.ray e in 4K Ultra HD, oltre a un'edizione steelbook, sempre in 4K UHD. Ladi ...

