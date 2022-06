DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: la Q1 inizierà in ritardo. Leclerc lancia la sfida alle Red Bull (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHÈ LE QUALIFICHE INIZIERANNO IN ritardo: COSA È SUCCESSO A Baku E NUOVO ORARIO ORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 15.50 Sette dei nove uomini già andati a podio sono tuttora in attività: 3 (1-0-2) – PEREZ Sergio 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis 1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel 1 (0-0-1) – STROLL Lance 1 (0-0-1) – GASLY Pierre 15.43 In tema di podi, si conferma la distribuzione già vista per vittorie e pole position. In quattro gare a Baku, ben nove piloti diversi sono entrati nella top-three. Fra di essi, un tandem è stato in grado di issarsi a quota tre. Lo compongono Sergio Perez e Sebastian Vettel. Il messicano ha anche ottenuto un successo, mentre il tedesco ha sempre dovuto accontentarsi di piazzamenti. 15.40 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHÈ LE QUALIFICHE INIZIERANNO IN: COSA È SUCCESSO AE NUOVO ORARIO ORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 15.50 Sette dei nove uomini già andati a podio sono tuttora in attività: 3 (1-0-2) – PEREZ Sergio 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis 1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel 1 (0-0-1) – STROLL Lance 1 (0-0-1) – GASLY Pierre 15.43 In tema di podi, si conferma la distribuzione già vista per vittorie e pole position. In quattro gare a, ben nove piloti diversi sono entrati nella top-three. Fra di essi, un tandem è stato in grado di issarsi a quota tre. Lo compongono Sergio Perez e Sebastian Vettel. Il messicano ha anche ottenuto un successo, mentre il tedesco ha sempre dovuto accontentarsi di piazzamenti. 15.40 ...

