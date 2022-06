DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Ferrari all’attacco, dalle 13.00 la FP3 (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 “L’andamento delle gomme è stato quello previsto, oggi, senza graining e con prestazioni costanti. Solitamente la sessione delle FP2 è più rappresentativa della gara rispetto alle FP1, ma qui le FP1 e le FP3 si svolgono alla stessa ora della gara, mentre le FP2 si disputano alla stessa ora delle qualifiche. Questo potrebbe avere un effetto sul programma di domani, ma è interessante notare che tutti i team si sono concentrati molto sulle soft e sulle medie in entrambe le sessioni di oggi, con pochissimi stint sulle hard, il che dà già un’indicazione delle potenziali strategie“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola. 12.35 Per quanto si è visto finora, c’è un divario di prestazioni stimato di circa 0,6 secondi tra il P Zero White hard e il P Zero Yellow medium. Tuttavia, l’alto grado di evoluzione ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 “L’andamento delle gomme è stato quello previsto, oggi, senza graining e con prestazioni costanti. Solitamente la sessione delle FP2 è più rappresentativa della gara rispetto alle FP1, ma qui le FP1 e le FP3 si svolgono alla stessa ora della gara, mentre le FP2 si disputano alla stessa ora delle qualifiche. Questo potrebbe avere un effetto sul programma di domani, ma è interessante notare che tutti i team si sono concentrati molto sulle soft e sulle medie in entrambe le sessioni di oggi, con pochissimi stint sulle hard, il che dà già un’indicazione delle potenziali strategie“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola. 12.35 Per quanto si è visto finora, c’è un divario di prestazioni stimato di circa 0,6 secondi tra il P Zero White hard e il P Zero Yellow medium. Tuttavia, l’alto grado di evoluzione ...

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ?? Seguono Perez e Verstappen I RISULTATI ? - sportli26181512 : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3: Si torna in pista per la ter… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della #FP3 #AzerbaijanGP: Ferrari a caccia di conferme nella FP3, dalle 13.00 si cominci… - OA_Sport : #F1 Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della #FP3 #AzerbaijanGP: Ferrari a caccia di conferme nella FP3, dalle 13.00… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.c… -