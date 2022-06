DG Dinamo Tblisi | “Kvaratskhelia diventerà il calciatore preferito dei napoletani”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Zaza Dolidze, direttore generale dellaTbilisi, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del nuovo acquisto del Napoli, Khvicha. Di seguito le sue parole: “Sono convinto chemolto presto il giocatoredei. Fin da bambino è sempre stato un grande lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Ha una mentalità vincente e in campo mette sempre tanta qualità. Non sono sorpreso che sia arrivato in Serie A. Sono sicuro che al Napoli vi sorprenderà”. SportFace.