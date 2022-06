De Ligt addio improvviso? Offerta irrinunciabile: ecco dove andrà (Di sabato 11 giugno 2022) De Ligt è ad un passo dall’addio alla Juventus? L’Offerta irrinunciabile che non ti aspetti: la situazione del difensore è in bilico.Sembra davvero ormai essere ad un passo dall’addio De Ligt che, dopo le parole pronunciate qualche giorno fa, sembra ormai avere le idee chiare su quale potrà essere il suo futuro: lascerà la Juventus oppure no?LaPresseIn tal senso una cosa è certa: le offerte per lui non sembrano mancare affatto, anzi. Al contrario il centrale olandese, ora impegnato con la sua Nazionale, sembra essere uno dei pezzi più ambiti di questa nuova sessione di calciomercato e, proprio per questo motivo, tutto sembra essere ormai confermato.Il ragazzo classe 1999, infatti, avrebbe ricevuto un’importante Offerta da un top club davvero molto importante o almeno ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 giugno 2022) Deè ad un passo dall’alla Juventus? L’che non ti aspetti: la situazione del difensore è in bilico.Sembra davvero ormai essere ad un passo dall’Deche, dopo le parole pronunciate qualche giorno fa, sembra ormai avere le idee chiare su quale potrà essere il suo futuro: lascerà la Juventus oppure no?LaPresseIn tal senso una cosa è certa: le offerte per lui non sembrano mancare affatto, anzi. Al contrario il centrale olandese, ora impegnato con la sua Nazionale, sembra essere uno dei pezzi più ambiti di questa nuova sessione di calciomercato e, proprio per questo motivo, tutto sembra essere ormai confermato.Il ragazzo classe 1999, infatti, avrebbe ricevuto un’importanteda un top club davvero molto importante o almeno ...

